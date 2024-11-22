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Татарстанцы могут поучаствовать в конкурсе короткометражных видео «Ветер из Китая»
Жителей Татарстана приглашают принять участие в конкурсе короткометражных видео «Ветер из Китая». Он приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между КНР и Россией. Об этом сообщили в пресс-службе китайского посольства в РФ.
«С 12 ноября любители снимать видеоролики имеют возможность поучаствовать в интересном мероприятии — конкурсе короткометражных видео "Ветер из Китая", посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией», – говорится в сообщении.
Конкурс совместно организован Китайским культурным центром в Москве и Азиатско-Европейским бюро информационного агентства «Синьхуа» при поддержке Посольства КНР в РФ. Участники могут выразить свое понимание китайско-российской дружбы и показать взаимопроникновение культур двух стран.
Для участия необходимо направить короткие видео с их историей о Китае. Это могут быть чарующие своей красотой пейзажи, увиденные туристами во время путешествия по КНР, известные им удивительные события и факты, связанные с Поднебесной, а также любимые китайские книги или короткие ролики.
Авторы лучших работ смогут выиграть призы от китайских брендов, получить приглашение на торжественную церемонию награждения, а также отправиться в КНР. Предусмотрены следующие призы:
— Первый приз (2 получателя): приглашение на церемонию награждения, 7-дневная поездка в Китай и призы от китайских брендов.
— Второй приз (5 получателей): приглашение на церемонию награждения, 7-дневная поездка в Китай и призы от китайских брендов.
— Третий приз (7 получателей): приглашение на церемонию награждения и призы от китайских брендов.
— Поощрительный приз (20 получателей): призы от китайских брендов.
Конкурс продлится до 20 декабря. Более подробно ознакомиться с условиями участия и требованиями к конкурсным видео можно на странице посольства Китая в РФ в социальной сети «Вконтакте».
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