Татарстанцы могут поучаствовать в конкурсе короткометражных видео «Ветер из Китая»

Жителей Татарстана приглашают принять участие в конкурсе короткометражных видео «Ветер из Китая». Он приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между КНР и Россией. Об этом сообщили в пресс-службе китайского посольства в РФ.

«С 12 ноября любители снимать видеоролики имеют возможность поучаствовать в интересном мероприятии — конкурсе короткометражных видео "Ветер из Китая", посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией», – говорится в сообщении.

Конкурс совместно организован Китайским культурным центром в Москве и Азиатско-Европейским бюро информационного агентства «Синьхуа» при поддержке Посольства КНР в РФ. Участники могут выразить свое понимание китайско-российской дружбы и показать взаимопроникновение культур двух стран.

Для участия необходимо направить короткие видео с их историей о Китае. Это могут быть чарующие своей красотой пейзажи, увиденные туристами во время путешествия по КНР, известные им удивительные события и факты, связанные с Поднебесной, а также любимые китайские книги или короткие ролики.

Авторы лучших работ смогут выиграть призы от китайских брендов, получить приглашение на торжественную церемонию награждения, а также отправиться в КНР. Предусмотрены следующие призы:

— Первый приз (2 получателя): приглашение на церемонию награждения, 7-дневная поездка в Китай и призы от китайских брендов.

— Второй приз (5 получателей): приглашение на церемонию награждения, 7-дневная поездка в Китай и призы от китайских брендов.

— Третий приз (7 получателей): приглашение на церемонию награждения и призы от китайских брендов.

— Поощрительный приз (20 получателей): призы от китайских брендов.

Конкурс продлится до 20 декабря. Более подробно ознакомиться с условиями участия и требованиями к конкурсным видео можно на странице посольства Китая в РФ в социальной сети «Вконтакте».