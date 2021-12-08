Татарстанцы могут поучаствовать в конкурсе афиш для «Театрального Приволжья»

Объявили конкурс на лучшую разработку афиши и плаката окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» 2021-2022 гг. для молодых, талантливых, креативных дизайнеров и художников, сообщает Министерство культуры РТ.

Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» — это общественный проект ПФО для вовлечения молодежи в театральную среду. Он призван расширить культурный кругозор, сформировать культурные и нравственные ценностей, а также создать условия и стимулы для развития молодежного и детского театрального искусства.

Организатором конкурса выступает аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

В конкурсе могут принять участие дети от 6 до 17 лет и молодежь от 18 до 30 лет (включительно). Принимаются живописные работы (рисунки) высокого уровня, а также работы выполненные с использованием компьютерных технологий и графических программ.

Заявки на конкурс принимаются до 25 января на электронный адрес theatres.fest@mail.ru с пометкой «Конкурс афиш».

С Положением можно ознакомиться на сайте фестиваля театральноеприволжье.рф.