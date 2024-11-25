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Татарстанцы могут поучаствовать в конкурсах и олимпиадах по экономике
Общероссийская общественная организация «Молодежный союз экономистов и финансистов» приглашает к участию в олимпиадах и конкурсах молодых россиян, интересующихся вопросами функционирования и развития народного хозяйства, финансовой системы, вопросами управления, а также взаимодействия народного хозяйства РФ и всемирной экономики.
К участию в олимпиаде приглашаются также граждане стран СНГ и иностранные граждане, интересующиеся вопросами экономики, управления и финансов, актуальными для развития РФ.
Олимпиада проводится как добровольное научно-исследовательское, практически значимое мероприятие, призванное активизировать научно-исследовательскую деятельность молодых экономистов, финансистов, управленцев. Олимпиада призвана поставить на службу народному хозяйству России интеллектуальный потенциал, энергию, любознательность, неординарность молодёжи.
За время проведения в олимпиадах приняли участие более 200 тыс. студентов, молодых учёных и молодых специалистов из России, стран СНГ и зарубежья.
Подробнее со списком олимпиад и конкурсов, порядком и сроками подачи заявок, требованиями к конкурсным работам можно ознакомиться на официальном сайте МСЭФ.
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