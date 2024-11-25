Татарстанцы могут поучаствовать в конкурсах и олимпиадах по экономике

Общероссийская общественная организация «Молодежный союз экономистов и финансистов» приглашает к участию в олимпиадах и конкурсах молодых россиян, интересующихся вопросами функционирования и развития народного хозяйства, финансовой системы, вопросами управления, а также взаимодействия народного хозяйства РФ и всемирной экономики.

К участию в олимпиаде приглашаются также граждане стран СНГ и иностранные граждане, интересующиеся вопросами экономики, управления и финансов, актуальными для развития РФ.

Олимпиада проводится как добровольное научно-исследовательское, практически значимое мероприятие, призванное активизировать научно-исследовательскую деятельность молодых экономистов, финансистов, управленцев. Олимпиада призвана поставить на службу народному хозяйству России интеллектуальный потенциал, энергию, любознательность, неординарность молодёжи.

За время проведения в олимпиадах приняли участие более 200 тыс. студентов, молодых учёных и молодых специалистов из России, стран СНГ и зарубежья.

Подробнее со списком олимпиад и конкурсов, порядком и сроками подачи заявок, требованиями к конкурсным работам можно ознакомиться на официальном сайте МСЭФ.