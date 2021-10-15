Татарстанцы могут поучаствовать в экочеллендже по сохранению лесов России

Татарстанцы могут принять участие в экочеллендже, направленном на сохранение лесов России. Приложение во «ВКонтакте» запустили в рамках национального проекта «Экология», сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

«Инициатива АНО „Национальные приоритеты“ реализуется в поддержку всероссийской экологической акции „Сохраним лес“, участники которой ежегодно высаживают десятки миллионов деревьев», — говорится в сообщении ведомства.

Интернет-пользователям предлагают отвечать на шуточные и информационные вопросы по теме экологии и охраны лесов. Кроме этого, в зачет идет и офлайн-участие в акции «Сохраним лес». В приложении есть интерактивная карта, которая помогает заранее зарегистрироваться на мероприятия. Своими достижениями и тематическими статусами можно делиться с друзьями, за что также начисляются дополнительные баллы.

Приложение позволит не только посоревноваться с друзьями в личных зачетах, но и определить, жители какого региона страны являются более активными.

«В следующем году в регионе-победителе пройдет масштабный экофест с участием популярных артистов», — анонсировала гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Она напомнила, что в этом году благодаря активности волонтеров, местных жителей и лесников было высажено рекордные 70 млн деревьев по всей РФ.