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Татарстанцы могут поучаствовать в акции «Совкомбанк про добро»
Жители Татарстана, как и все россияне, могут принять участие в акции «Совкомбанк про добро». С ее помощью каждый может внести свой вклад в благотворительность. Выбирайте сбор или фонд, делайте пожертвование и помогайте тем, кто в этом нуждается.
Участники проекта получают «добробаллы» – деньги банка, которые можно направить на благотворительные цели вместе со своими средствами. До 70% пожертвования можно оплатить «добробаллами», остальную часть – рублями. На платформе представлены только проверенные благотворительные фонды.
Акция проводится для развития культуры помощи.
Участники акции могут:
· совершать пожертвования – собственными средствами и «добробаллами» (средствами банка);
· настраивать автоплатежи – регулярные перечисления в адрес выбранных фондов, которые удваивает банк;
· участвовать в голосовании и распределять дополнительную сумму помощи от банка в адрес выбранных фондов.
Для получения «добробаллов» достаточно зарегистрироваться. Каждый новый пользователь получает 500 приветственных «добробаллов», 50% кэшбэка баллами каждый месяц, а также баллы за активность на платформе и пользование продуктами банка.
Реклама ПАО «Совкомбанк».
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