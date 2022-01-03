Татарстанцы могут посетить онлайн-экскурсию «Елка Победы»

Татарстанцы могут посетить онлайн-экскурсию о праздновании Нового года во время Великой Отечественной войны. Виртуальную программу разместил на своем сайте Музей Победы на Поклонной горе.

Интернет-экскурсия позволит окунуться в атмосферу празднования Нового года в середине ХХ века. Зрители увидят около 60 раритетов из фондов Музея Победы, среди которых елочные игрушки и новогодние украшения конца 30-40-х годов прошлого века, бумажные гирлянды, фигурки из стекляруса и ваты. Один из наиболее интересных экспонатов — фигурка Деда Мороза, сделанная из ваты и папье-маше в годы войны в эвакуации. Ее в дар Музею Победы передали в прошлом году.

«Во время войны жители нашей страны продолжали праздновать Новый год, наряжали елки в тылу, госпиталях и на передовой. Эта традиция напоминала о мирной жизни, поддерживала надежду на скорую победу», — говорит сотрудник музея, историк Александр Михайлов.