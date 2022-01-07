Татарстанцы могут помочь в изучении зимующих видов птиц

Жители Татарстана могут стать участниками проекта «Российская зима — 2021/2022», посвященного изучению зимующих видов птиц. Наблюдения участников помогут более детально исследовать повадки пернатых, их окраску, голоса, а сами они смогут научиться распознавать разные виды птиц, сообщает Минлесхоз РТ.

Как рассказали в ведомстве, в прошлом году участниками проекта стали 1,2 тыс. россиян. Сейчас же все желающие могут присоединиться к «Российской зиме» и публиковать свои наблюдения: фото и аудио — на сайте https://www.inaturalist.org/. Все материалы будут проверены экспертами, после этого их смогут применять в научных исследованиях.

«Считается, что зима не лучшее время для наблюдений за птицами. Да, зимой не так много видов пернатых, как в другие сезоны года, но зато многие из них становятся к нам ближе, заселяя в этот сложный период не только окраины населенных пунктов, но и многоэтажные застройки», — напоминают организаторы мероприятия.