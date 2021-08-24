Татарстанцы могут помочь детям с ВИЧ собраться в школу

Фонд Светланы Изамбаевой начал благотворительную акцию, которая поможет первоклассникам и подросткам с ВИЧ собраться в школу. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала основательница фонда помощи детям, женщинам и молодым людям, живущим с вирусом иммунодефицита человека, Светлана Изамбаева.

«Начало учебного года — это сложности. Мы помогаем детям с ВИЧ-инфекцией, они живут с рождения с вирусом иммунодефицита человека. Чаще всего дети живут с бабушками или одним из родителей, мама или папа чаще всего уже умерли от СПИДа, к сожалению. Семье и так не просто финансово, бабушка одна, на пенсии, на пособия живет», — объяснила глава фонда.

По акции «Классная подготовка — Собери ребенка в школу» планируется оказать помощь 29 детям с ВИЧ. На сайте Фонда Светланы Изамбаевой можно прочитать о каждом из ребят — участников акции. На одного ребенка планируют собрать 5 тыс. рублей, цель мероприятия – дойти до 145 тыс. рублей.

В первую очередь планируют помочь первоклассникам. Дети в возрасте шести–девяти лет начинают интересоваться, зачем они пьют каждый день лекарства. Подарки же, которые им вручают на протяжении всего года на средства благотворителей, помогают установить доверительные отношение между фондом, центром СПИД и ребенком, чтобы в дальнейшем рассказать малышу о диагнозе, не травмируя его психику.

На собранные средства детям приобретут канцелярию и школьные принадлежности. В сумму не входят школьная и спортивная форма, обувь, ортопедический портфель.

Светлана Изамбаева рассказала, что можно помочь детям лично, приобрести для них все необходимое. Привезти подарки можно в республиканский центр СПИД по адресу: Казань, ул. Николая Ершова, 65, 4-й этаж с 8.00 до 16.00 (будние дни).

Помочь ребятам с ВИЧ-инфекцией можно и на сайте Фонда, пожертвовать можно любую сумму.