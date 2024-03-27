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Татарстанцы могут получить субсидию до 100 тыс. рублей на проведение газа внутри дома
Жители Татарстана могут получить субсидию до 100 тыс. рублей на подведение газа к дому и установку газового оборудования. Об этом сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Наталья Бутаева.
По ее словам, расчитывать на господдержку могут ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, а также инвалиды I и II группы, многодетные семьи, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, или же лица, ухаживающие за таким ребенком, семьи участников СВО и семьи со среднедушевым доходом меньше 19 тыс. рублей.
При этом компенсация может быть получена только после проведения газа и установки оборудования при предъявлении актов выполненных работ с указанием их стоимости, а также чеков о покупке оборудования.
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