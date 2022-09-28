Татарстанцы могут получить на реализацию проекта до 500 тыс. рублей от Росмолодежи

В Татарстане стартует грантовый конкурс от Росмолодежи для физических лиц. Жители республики могут представить свой проект и получить на его реализацию до 500 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Мы запускаем конкурс для физлиц. Это совместный проект с Росмолодежью. Авторы до 35 лет могут получить поддержку до 500 тыс. рублей. Конкурс проходит по 15 направлениям. Он пройдет в рамках „Наш Татарстан. Территория возможностей“. Особенностью станет то, что участником может стать только житель нашего региона», — поделился министр.

Конкурс пройдет в два этапа. Первый включает выбор одной из 15 номинаций, заполнение заявки по ссылке, и отправку проекта на проверку. Для подачи заявки нужно быть зарегистрированным в системе АИС «Молодежь России».

Вторым этапом станет очная защита перед экспертами Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) в начале ноября 2022 года.

Итоги подведут на традиционном Республиканском молодежном форуме «Наш Татарстан. Территория возможностей». В 2022 году форум пройдет в 12-й раз.

Участники могут выбрать одно из пятнадцати направлений: «Создавай возможности», «Развивай среду», «Объединяй», «Защищай», «Стирай границы», «Сохраняй природу», Двигай сообщества», «Вдохновляй», «Береги», «Открывай страну», «Будь здоров», «Помни», «Расскажи о главном», «Мы вместе» и «Ты не один».

Традиционно по результатам конкурса грантов проекты-победители включают в перечень поручений для дальнейшей поддержки в реализации и сопровождения на республиканском уровне.