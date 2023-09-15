Татарстанцы могут получить муниципальные услуги в МФЦ не по месту своего нахождения

Фото: © «Татар-информ»

В МФЦ Татарстана доступно оказание муниципальных услуг по экстерриториальному принципу. То есть жители могут получать услуги исполкомов муниципальных образований не по месту нахождения, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

«Это дает возможность людям не ездить из одного муниципального района в другой за получением необходимых справок и документов. Таким образом, услуги становятся максимально доступными», – говорится в сообщении.

Например, если раньше жителю Казани для подачи уведомления о начале строительства частного дома в Пестречинском районе приходилось обращаться только в местный исполком или МФЦ, то сейчас – в любой многофункциональный центр республики. Получить результаты можно будет также в любом МФЦ.

В категорию экстерриториальных переведены 42 вида услуг районных муниципалитетов и 25 – исполкома Казани.