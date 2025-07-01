Татарстанцы могут получить консультацию от Росреестра через приложение «Инспектор»

Жители Татарстана могут проконсультироваться с государственными инспекторами Росреестра с помощью мобильного приложения «Инспектор». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Мобильный инспектор» – это специализированное программное обеспечение, предназначенное для проведения оценки соответствия и контрольных (надзорных) мероприятий в дистанционном режиме видео-конференц-связи (ВКС) с помощью мобильных устройств и стационарных компьютеров.

Как сообщили в Управлении Росреестра по Республике Татарстан, приложение может быть применено при осуществлении инспекционного визита, выездной проверки и рейдового осмотра.

Государственные инспекторы по использованию и охране земель Росреестра Татарстана посредством мобильного приложения могут провести консультирование по вопросам соблюдения земельного законодательства, а также по вопросам в области геодезии и картографии. Мобильное приложение «Инспектор» доступно для скачивания в любом магазине приложений.

Главное условие работы приложения – наличие интернета. Кроме того, обращающийся в Росреестр Татарстана заявитель должен быть зарегистрирован на Едином портале государственных и муниципальных услуг. При получении в личном кабинете Госуслуг уведомления о предстоящей проверке – профилактическом визите – гражданину будет предложено пройти проверку дистанционно, используя мобильное приложение. В назначенное время ему нужно будет подключиться в режиме видео-конференц-связи через данное приложение. Во время ВКС можно будет задавать вопросы, предоставлять имеющиеся документы и т. д. По итогам мероприятия в личный кабинет на портале Госуслуги будут направлены его результаты.

«Внедряемое нашим ведомством мобильное приложение "Инспектор" позволяет автоматизировать работу сотрудников госорганов, а также повысить качество и эффективность предоставления государственных услуг Росреестра. Для заявителей это очень удобно, так как не нужно тратить личное время для выезда в Росреестр Татарстана или его территориальные отделы, когда есть возможность получить детальную консультацию в режиме реального времени, без посещения наших офисов. Надеемся, что жители нашей республики по достоинству оценят новое приложение "Инспектор"», – отметил начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии по Республике Татарстан Алмаз Назмиев.