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Татарстанцы могут получить грант в 1 млн рублей на конкурсе «Студенческий стартап»
Татарстанцы могут подать заявки на конкурс «Студенческий стартап». Победители получат грант в размере 1 млн рублей на создание своего проекта в рамках «Платформы университетского технологического предпринимательства» от Фонда содействия инновациям. Об этом сообщает Минэкономики РТ.
Обладателями грантов в этом году станут 2 тысячи студентов. Полученные средства они смогут потратить на зарплаты привлеченных специалистов, регистрацию юрлица, приобретение оборудования, материалов, ПО, комплектующих либо регистрацию прав на интеллектуальную собственность.
Заявки принимаются по следующим направлениям:
— Цифровые технологии;
— Медицина и технологии здоровьесбережения;
— Новые материалы и химические технологии;
— Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
— Биотехнологии;
— Ресурсосберегающая энергетика.
— Креативные индустрии.
Заявочная кампания будет продолжаться до 15 апреля. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте.
Кроме того, желающие подать заявку могут получить консультацию от специалистов Центра «Мой бизнес». Услуги оказываются в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
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