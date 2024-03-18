Татарстанцы могут получить грант в 1 млн рублей на конкурсе «Студенческий стартап»

Татарстанцы могут подать заявки на конкурс «Студенческий стартап». Победители получат грант в размере 1 млн рублей на создание своего проекта в рамках «Платформы университетского технологического предпринимательства» от Фонда содействия инновациям. Об этом сообщает Минэкономики РТ.

Обладателями грантов в этом году станут 2 тысячи студентов. Полученные средства они смогут потратить на зарплаты привлеченных специалистов, регистрацию юрлица, приобретение оборудования, материалов, ПО, комплектующих либо регистрацию прав на интеллектуальную собственность.

Заявки принимаются по следующим направлениям:

— Цифровые технологии;

— Медицина и технологии здоровьесбережения;

— Новые материалы и химические технологии;

— Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;

— Биотехнологии;

— Ресурсосберегающая энергетика.

— Креативные индустрии.

Заявочная кампания будет продолжаться до 15 апреля. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте.

Кроме того, желающие подать заявку могут получить консультацию от специалистов Центра «Мой бизнес». Услуги оказываются в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.