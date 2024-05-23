Татарстанцы могут получить грант на медиапроект о проблемах госязыков

В Татарстане открылся прием заявок для участия в конкурсе на получение грантов из бюджета РТ. Получить их можно на реализацию медиапроектов, посвященных проблемам развития и функционирования государственных языков и языков других народов РТ, сообщает Минцифры республики.

Конкурс проводится Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана и Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». В этом году его общий призовой фонд составит 450 тысяч рублей.

Заявки принимаются до 18.00 14 августа по трем направлениям: лучший проект медиаресурса, лучший проект интернет-акции в поддержку родного языка в Сети, а также лучший проект в соцсетях, направленный на популяризацию и сохранение родного языка.

Работы-победители в каждой из номинаций будут отмечены грантами, которые автор сможет направить на реализацию и развитие проекта.

Подать документы можно на бумажном носителе (420074, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 52, 4 этаж, кабинет № 412, Сектор развития ИТ-сообщества нарочно) либо направить отсканированные либо цифровые фотокопии (с обеспечением машиночистаемого распознавания реквизитов) на электронную почту GR.Sabirova@tatar.ru. На эту же почту представляются и проекты конкурсных работ.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Минцифры РТ либо государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2023 — 2030 годы».