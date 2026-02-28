Татарстанцы могут получить до 1,5 млн рублей на реализацию молодежного проекта

Татарстанская молодежь до 35 лет может принять участие в конкурсе «Росмолодежь. Гранты» и рассказать о своем проекте, а также получить на его реализацию до 1,5 млн рублей. Цель конкурса – вовлечь молодёжь в творчество и общественную деятельность, помочь реализовать идеи и потенциал на благо страны. В 2025 году конкурс охватил 89 регионов России. Впервые присоединились участники из Республики Абхазия. Инициатива – часть национального проекта «Молодежь и дети», направленного на создание возможностей для образования, развития и самореализации молодёжи.

«Это отличная возможность для нашей молодежи проявить себя и решить конкретные социально значимые проблемы. Наша республика входит в Топ-5 регионов России по привлечению грантовых средств Росмолодежи, поэтому думаю, что и в этом году молодежь Татарстана активно включится в этот процесс», – отметил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

В конкурсе «Росмолодежь. Гранты – 1 сезон», который проходил с 14 февраля по 23 марта 2025 года, было подано почти 20 тыс. заявок из всех регионов России, включая 638 от молодежи Татарстана. Более 1,4 тыс. проектов стали победителями, среди которых 47 из Татарстана, получивших гранты на общую сумму 27 млн рублей.

Заявки можно подать с 27 февраля по 15 апреля на сайте Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Условия:

– возраст руководителя и команды проекта от 14 до 35 лет включительно;

– можно принимать участие, даже если ранее были победителем конкурса (и успешно сдали отчет);

– подать проект можно в одну из 18 номинаций.