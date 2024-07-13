Татарстанцы могут получить бесплатную помощь в двух офисах Госюрбюро

В Татарстане работают два офиса Государственного юридического бюро, в которых жители республики могут получить бесплатную помощь. Об этом напомнили в Минюсте РТ.

Второй офис — в Богатых Сабах — открылся в конце апреля 2024 года. Здесь услугами профессиональных юристов могут воспользоваться жители Сабинского и близлежащих районов республики. В рамках национального проекта «Демография» здесь проводится работа по линии сохранения благополучия людей.

За два месяца в офис обратились свыше 30 жителей района. Чаще всего их интересовали вопросы, связанные с трудовым, социальным, жилищным, земельным и семейным законодательством.

«Бесплатную юридическую помощь оказывают в виде правового консультирования в устной и письменной форме, составляют жалобы, ходатайства и иные документы правового характера», — сообщает пресс-служба Минюста Татарстана.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.