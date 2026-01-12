Татарстанцы могут получать бесплатную юридическую помощь через мобильное приложение

Минюст Татарстана напомнил, что в республике расширены возможности получения гражданами бесплатной юридической помощи. В мобильном приложении «Карта жителя Республики Татарстан» запущен сервис «Юридическая помощь», который делает правовые консультации доступнее для всех категорий населения.

«Наша задача – максимально упростить получение услуг для населения. Для этого необходимо развивать и внедрять проактивное оказание услуг по каждой жизненной ситуации», – неоднократно отмечал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Сервис содержит полную информацию о возможностях получения бесплатной юридической помощи и позволяет напрямую обратиться в Государственное юридическое бюро в электронном формате.

В Министерстве юстиции РТ особо подчеркивают, что для использования приложения не обязательно быть клиентом определенного банка. Достаточно просто скачать приложение, и все функции сервиса «Юридическая помощь» будут доступны пользователям в полном объеме.

По словам первого заместителя министра юстиции Ильи Гомзика, в сервисе создан специальный раздел «Жизненные ситуации», включающий 8 тематических блоков. Особое внимание уделено информации для участников специальной военной операции и членов их семей, в том числе о положенных выплатах за ранение и возможностях списания кредитов.

«Возможно, изучения этих материалов будет достаточно для решения вопроса, а если нет – всегда можно обратиться к специалистам», – пояснил Илья Гомзик.