Татарстанцы могут подтвердить право на льготный проезд с помощью МАКСа

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Жители Татарстана могут подтверждить право на льготный проезд с помощью Цифрового ID в национальном мессенджере МАКС. Сервис доступен для студентов и подростков старше 14 лет, пенсионеров, граждан с инвалидностью, включая детей инвалидов, и многодетных семей, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Электронный документ, сформированный в приложении, имеет ту же юридическую силу, что и традиционные бумажные справки и удостоверения. Носить с собой оригиналы больше не нужно. Нововведение делает получение государственных услуг комфортнее», – говорится в сообщении.

При покупке билета или оформлении льготного проездного, в том числе в электричках, достаточно показать на экране смартфона QR код. Кассир или контролер отсканирует его, и система автоматически сверит данные пассажира с государственными реестрами.

При проверке специалист видит на терминале только подтверждение права на льготу, доступа к личной информации он не имеет.

Для дополнительной безопасности QR код обновляется каждые 30 секунд, а сделать скриншот экрана технически невозможно.