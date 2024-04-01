Татарстанцы могут поделиться своими идеями по развитию Камской агломерации

Татарстанцы смогут оценить качество транспортной инфраструктуры и окружающей среды и рассказать о своих идеях по развитию Камской агломерации. С 1 апреля на краудсорсинговой платформе «Кама 2050» стартовал сбор предложений в рамках разработки мастер-плана территории.

Полученная информация будет проанализирована специалистами Института пространственного планирования РТ и учтена при разработке мастер-плана.

Жители республики также могут оценить предложения друг друга – для более простой ориентации на платформе указана рубрика идей по следующим категориям:

производство и сельское хозяйство;

жилая застройка;

объекты обслуживания и торговли;

социальная инфраструктура;

автомобильные дороги и улично-дорожная сеть;

общественный транспорт;

инженерная инфраструктура;

благоустройство/озеленение/рекреация;

экология;

туризм;

историческое и культурное наследие.

Территория рассмотрения Камской агломерации включает в себя городской округ Набережные Челны, Тукаевский, Нижнекамский, Елабужский, Менделеевский, Мензелинский, Сармановский, Заинский и частично Мамадышский районы республики.