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Татарстанцы могут поделиться своими идеями по развитию Камской агломерации
Татарстанцы смогут оценить качество транспортной инфраструктуры и окружающей среды и рассказать о своих идеях по развитию Камской агломерации. С 1 апреля на краудсорсинговой платформе «Кама 2050» стартовал сбор предложений в рамках разработки мастер-плана территории.
Полученная информация будет проанализирована специалистами Института пространственного планирования РТ и учтена при разработке мастер-плана.
Жители республики также могут оценить предложения друг друга – для более простой ориентации на платформе указана рубрика идей по следующим категориям:
- производство и сельское хозяйство;
- жилая застройка;
- объекты обслуживания и торговли;
- социальная инфраструктура;
- автомобильные дороги и улично-дорожная сеть;
- общественный транспорт;
- инженерная инфраструктура;
- благоустройство/озеленение/рекреация;
- экология;
- туризм;
- историческое и культурное наследие.
Территория рассмотрения Камской агломерации включает в себя городской округ Набережные Челны, Тукаевский, Нижнекамский, Елабужский, Менделеевский, Мензелинский, Сармановский, Заинский и частично Мамадышский районы республики.
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