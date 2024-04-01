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Общество 1 апреля 2024 21:33

Татарстанцы могут поделиться своими идеями по развитию Камской агломерации

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Татарстанцы смогут оценить качество транспортной инфраструктуры и окружающей среды и рассказать о своих идеях по развитию Камской агломерации. С 1 апреля на краудсорсинговой платформе «Кама 2050» стартовал сбор предложений в рамках разработки мастер-плана территории.

Полученная информация будет проанализирована специалистами Института пространственного планирования РТ и учтена при разработке мастер-плана.

Жители республики также могут оценить предложения друг друга – для более простой ориентации на платформе указана рубрика идей по следующим категориям:

  • производство и сельское хозяйство;
  • жилая застройка;
  • объекты обслуживания и торговли;
  • социальная инфраструктура;
  • автомобильные дороги и улично-дорожная сеть;
  • общественный транспорт;
  • инженерная инфраструктура;
  • благоустройство/озеленение/рекреация;
  • экология;
  • туризм;
  • историческое и культурное наследие.

Территория рассмотрения Камской агломерации включает в себя городской округ Набережные Челны, Тукаевский, Нижнекамский, Елабужский, Менделеевский, Мензелинский, Сармановский, Заинский и частично Мамадышский районы республики.

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