Татарстанцы могут поддержать педагога из Иннополиса в конкурсе «Учитель года России»

Татарстанцы могут поддержать учителя математики Лицея Иннополис Армана Костаняна, который представляет Татарстан на Всероссийском конкурсе «Учитель года России – 2023». Для голосования создан чат-бот в соцсети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Чат-бот дает возможность единожды проголосовать за одного из 89 финалистов конкурса “Учитель года России”. С помощью фильтров можно выбрать регион и визитную карточку педагога», – отметили в министерстве.

Итоги голосования подведут 3 октября на церемонии закрытия второго тура заключительного этапа всероссийского конкурса в Московской области.

«Учитель года России» проводится в 34-й раз. Отборочные соревнования проходили в каждом регионе. В финал вышли 90 учителей, в том числе педагоги из четырех новых субъектов России и победитель конкурса «Учитель года заграншкол МИД России – 2023».

Проект по организации информационного освещения конкурса «Учитель года России» запущен по поручению Президента России Владимира Путина. Он направлен на привлечение внимания общественности к главному педагогическому конкурсу страны, его участникам, а также на повышение престижа профессии учителя.