Татарстанцы могут подать заявку на премию в сфере добровольчества «Добрый Татарстан»

Татарстанцев приглашают принять участие в республиканской премии в сфере добровольчества «Добрый Татарстан». Заявочная кампания продлится до 14 ноября, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Премия «Добрый Татарстан» в этом году состоится впервые, ранее под этим названием проводился республиканский конкурс в сфере волонтерства.

Премия проходит в конкурсном формате с целью выявления, поддержки и поощрения волонтеров за их деятельность. К участию приглашаются граждане России от восьми лет, максимальный возраст — без ограничений. Также участниками могут стать коммерческие и некоммерческие организации, волонтерские центры и пр.

Принять участие можно по 18 номинациям — пять коллективных номинаций и 13 индивидуальных. Премия пройдет в четыре этапа, итоги подведут с 4 по 20 декабря.

Узнать более подробную информацию можно по ссылке.