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Ру Тат
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14 мая 2021  08:01

Татарстанцы могут подать заявки на конкурс «Моя страна — моя Россия» до 31 мая

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Продлены сроки заявочной кампании XVIII всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», сообщает пресс-служба конкурса.

«Самый важный, финальный период заявочной кампании в 2021 году выпал на выходные и праздничные дни, потому нами было принято решение продлить сроки приема проектов до 31 мая и дать возможность участникам доработать идеи вместе со своими наставниками», — отметила руководитель конкурса «Моя страна — моя Россия», проректор Российского государственного гуманитарного университета Лариса Пастухова

Свои проекты по развитию российских территорий уже представили 1463 жителя Татарстана. 

Основными тематическими направлениями нового сезона стали наука, технологии и космос. 

Принять участие в конкурсе могут жители России и стран зарубежья в возрасте от 14 до 35 лет, предложив свои проекты в 18 номинациях, охватывающих все актуальные вопросы социально-экономического развития российских регионов. Впервые в истории проекта участниками могут стать и дети в возрасте до 13 лет, представив свои «космические» рассказы и рисунки в специальной номинации «Сказки о космосе». В номинации «Моя педагогическая инициатива» нет возрастных ограничений. Участники могут предложить культурные, образовательные, технические и социально-экономические проекты, лучшие из которых получат адресную поддержку.

Конкурс «Моя страна — моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте проекта.

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