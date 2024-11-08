Татарстанцы могут побороться за звание эколидера-2024

До 15 ноября принимаются заявки для участия в конкурсе «ЭКОлидер-2024». За это звание смогут побороться предприятия, учебные заведения, общественные организации и СМИ, напомнили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Работы принимаются по электронной почте Eco.pros@tatar.ru. Также их можно передать в министерство (Казань, улица Павлюхина, д.75, кабинет 108).

Организации и ИП могут представить работы в номинациях «Охрана водных ресурсов», «Охрана атмосферного воздуха», «Эффективное обращение с отходами», «Лучший проект в сфере экологической безопасности».

Органы местного самоуправления поощрят за достижения в области охраны окружающей среды в муниципалитетах республики и охраны окружающей среды в сельских поселениях.

Еще три номинации относятся к экологическому образованию. Принять участие в них могут детские сады, школы и высшие учебные заведения. Кроме того, будет отмечена эколого-просветительская работа в дошкольных образовательных учреждениях, школах, вузах и организациях допоборазования.

Для граждан и общественных учреждений созданы две номинации. СМИ могут получить награду за лучший сюжет на ТВ, радио, электронных площадках, в периодических печатных изданиях. Предусмотрены номинации для экоблогеров и видеографов.

Конкурс проводится в поддержку национального проекта «Экология», который реализуется в России по указу Президента Владимира Путина. Имена эколидеров станут известны в декабре.

В 2024 году конкурс отмечает свое 20-летие.