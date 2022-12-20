Татарстанцы могут отправить фото защитников Сталинграда для размещения на Аллее Героев

2 февраля будет отмечаться одно из важнейших событий в истории России – 80-летие Победы в Сталинградской битве. В честь этой даты стартовала акция по сбору фотографий участников знаменитого сражения. Снимки будут размещены на больших светодиодных экранах на Аллее Героев в городе-герое Волгограде. Принять участие в акции и прислать фотографии своих героических родственников могут и жители Татарстана.

Чтобы присоединиться к акции, необходимо загрузить фотографии и документы на официальный сайт «Бессмертного полка России» c пометкой «Участник Сталинградской битвы», или прислать их на адрес электронной почты: geroi-stalingrada@mail.ru.

Кроме того, к знаменательной дате в Волгограде покажут историко-патриотический проект «Мост Памяти». Он подразумевает создание единого художественного пространства (экспозиции), объединяющего военно-исторические места Волгограда – улицы, здания, мемориальные объекты. Предполагается создание аудиовизуальных произведений искусства и их показ на зданиях, сооружениях расположенные в разных частях Волгограда – от Мамаева кургана до Аллеи Героев и Центральной набережной. Таким образом, будет сформирован символический «Мост памяти».

Транслироваться историко-патриотические произведения будут 1 и 2 февраля, сообщает НКО центр реализации культурных проектов «Связь времен». В числе прочего, жители и гости города смогут увидеть боевые листки, плакаты, письма, рисунки, записи. Многие из них солдаты создавали прямо в окопах Сталинграда.

В праздничные дни жителей Татарстана приглашают посетить город-герой, а также принять участие в памятных акциях.