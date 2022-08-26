Татарстанцы могут использовать маткапитал для оплаты частных школ и нянь

С 15 августа татарстанцы могут воспользоваться материнским капиталом, что оплатить услуги детских садов и школ, открытых индивидуальными предпринимателями. Об этом напоминает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда России по РТ.

«Родители также могут оплатить маткапиталом обучение детей у частных преподавателей и распорядиться средствами на услуги по присмотру и уходу, которые оказывают агентства и няни, работающие как ИП. Раньше оплатить перечисленные услуги можно было только в том случае, если они предоставлялись юридическими лицами», – сказано в сообщении.

Направить материнский капитал на услуги физлиц можно при соблюдении двух условий. Во-первых, эти услуги должны предоставлять люди, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Во-вторых, предприниматель должен иметь гослицензию на образовательную деятельность. Такой документ требуется не только при распоряжении средствами на обучение и содержание ребенка в частной школе или детском саду, но и в случае индивидуальных занятий с преподавателем, а также при найме няни для присмотра за детьми.

Родители должны представить в Пенсионный фонд два документа – заявление и договор на оказание услуг, заключенный с индивидуальным предпринимателем, с расчетом стоимости. Документы принимаются в клиентских службах Пенсионного фонда и многофункциональных центрах, которые оказывают услуги по материнскому капиталу.

Отправить заявление можно и через портал госуслуг или сайт Пенсионного фонда. Однако в этом случае владельцу сертификата нужно будет передать в Пенсионный фонд оригинал договора. Регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и наличие лицензии на образовательную деятельность специалисты фонда проверят самостоятельно.