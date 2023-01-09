Приборы учета и меры поддержки: татарстанцам разъяснили, как сократить плату за ЖКУ

Платежки за ЖКУ с тарифами, проиндексированными в среднем на 9%, получили татарстанцы в январе. Выступая на совещании в Доме Правительства, Президент РТ Рустам Минниханов поручил проверить правильность начислений. Куда люди могут обращаться за льготами, разъяснениями и с жалобами – в материале «Татар-информа».

«Минстрою, главам администраций следует обеспечить правильность начислений»

В период отопительного сезона особого внимания требует учет потребленных ресурсов теплоснабжения и корректность счетов на оплату, заявил сегодня на совещании в Доме Правительства Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он напомнил, что с 1 декабря 2022 года по всей стране в среднем на 9% были повышены тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

«Жители республики уже стали получать квитанции за декабрь по новым тарифам. Минстрою РТ, главам администраций районов и руководителям соответствующих организаций следует обеспечить правильность начислений. Организовать проверку по всем поступающим жалобам и обращениям. Важно разъяснять населению причины роста платежей, а также говорить о действующих в республике мерах социальной поддержки», – поручил Президент Татарстана.

Социально незащищенные категории граждан будут обеспечены мерами поддержки, льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг, отметил Минниханов. Он поручил Министерству труда, занятости и социальной защиты РТ обеспечить своевременную выплату субсидий.

С 1 декабря 2022 года по всей стране в среднем на 9% были повышены тарифы на жилищно-коммунальные услуги Фото: © «Татар-информ»

«Важно понимать, что изменилась не только тарифная составляющая, меняется и объем потребления услуг»

В каких случаях татарстанцы могут инициировать проверку начислений и куда обращаться с жалобами на некачественные услуги, «Татар-информу» объяснила первый заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина.

«В этом году индексация одинаковая для всех субъектов и составляет 9%. Следующая индексация произойдет только с 1 июля 2024 года. Соответственно, установленные тарифы будут действовать более 1,5 года», – напомнила спикер два главных новшества тарифной кампании.

Хабибуллина заметила, что все предоставляемые жилищно-коммунальные услуги должны быть качественными и своевременными, не менее важно правильное начисление платы за них. Если есть нарекания на качество либо факты несвоевременного предоставления услуг, то люди могут обращаться в соответствующие ведомства.

Так, если речь идет об энергетических услугах – электрике и газе, то следует обращаться в Минпромторг, если это коммунальная сфера: тепло, вода, канализация, – в Минстрой Татарстана, а по самим начислениям – в Государственную жилищную инспекцию.

«Важно понимать, что изменилась не только тарифная составляющая, меняется и объем потребления услуг. Зачастую управляющая компания производит перерасчеты, обосновывая увеличение начислений ростом тарифов. Если индексация выше 9%, нужно обратиться в ГЖИ для проверки», – подчеркнула Хабибуллина.

Также по вопросам начислений можно обращаться в Госкомитет РТ по тарифам по телефону горячей линии 236-36-36. Если вопрос не касается тарифных решений, специалисты перенаправят обращение в нужное ведомство для объективного разъяснения. Кроме того, татарстанцы при оплате ЖКУ могут воспользоваться льготами.

«Для граждан сохранены все действующие льготы и меры соцподдержки. Также сохранен льготный коэффициент по оплате за электроэнергию в сельской местности, льготные ставки по техприсоединению к сетям электрической энергии, возможно бесплатное подключение к газораспределительным сетям до границ на балансовой принадлежности дома. Кроме того, с прошлого года приборы учета электроэнергии устанавливаются бесплатно», – напомнила Хабибуллина.

«В Татарстане предоставляется комплекс мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг»

Чтобы сократить плату за жилищно-коммунальные услуги, татарстанцы могут воспользоваться льготами. Более подробно о том, кому они положены, рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

«В Татарстане предоставляется целый комплекс мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. У нас есть федеральные категории льготников. Это ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, семьи, где воспитываются дети-инвалиды. Все они имеют льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг», – сообщила она.

К региональным льготникам относятся ветераны труда, реабилитированные, репрессированные граждане и многодетные семьи. Размер предоставляемых льгот зависит от категории получателей и составляет от 30 до 50%.

«По статье 159 Жилищного кодекса РФ, если в совокупном доходе расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг всех членов домохозяйства превышают максимально допустимый размер, а в Татарстане это 21%, то семья имеет право на субсидию по малообеспеченности», – пояснила Зарипова.

Как оформить субсидию? Это можно сделать не выходя из дома, на сайте госуслуг Татарстана. Именно так, в электронной форме льготы в нашем регионе оформили 90% от общего числа получателей мер социальной поддержки. Также люди могут обратиться в органы социальной защиты. При себе необходимо иметь паспорт и счет в банке, все остальные сведения специалисты социальной защиты получат автоматически благодаря налаженному электронному взаимодействию с другими государственными организациями.

«Хочу обратить внимание, что все льготники – федеральные и республиканские, которые уже получают льготу, в январе получат ее в повышенном размере. Размер субсидии для каждой семьи разный. Он зависит от площади квартиры, количества членов семьи и объема потребления коммунальных услуг», – уточнила Зарипова.

Средний размер субсидии в регионе составляет от 900 до 1200 рублей. Сегодня в республике федеральными льготами пользуются около 270 тыс. человек, а региональными мерами поддержки – еще 370 тыс. человек. Все они имеют право на субсидии по ЖКУ. За льготой по малообеспеченности семьи, проживающие в Татарстане, могут обратиться в любой момент.

Все предоставляемые жилищно-коммунальные услуги должны быть качественными и своевременными Фото: © «Татар-информ»

Минстрой посоветовал своевременно передавать показания приборов учета

Изменение платы за жилищно-коммунальные прокомментировал и Минстрой Татарстана. Специалисты ведомства напомнили, что тарифы на электроэнергию, газ и твердые коммунальные отходы установлены едиными на территории республики с учетом принятых нормативных правовых актов ФАС России. Так, за газ определены на уровне 6,78 руб. за кубометр, одноставочный тариф за электроэнергию – 4,68 руб. за кВт⋅ч, обращение с твердыми коммунальными отходами в многоквартирных домах – 103,93 руб. с человека в месяц, а в индивидуальных жилых домах – 112,74 руб. с человека в месяц.

«Тарифы на услуги в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения установлены в разрезе каждой регулируемой организации и дифференцированы по муниципальным образованиям», – пояснили в министерства.

Кроме того, в ведомстве посоветовали татарстанцам при получении платежных документов обращать внимание на объемы предоставленных услуг, а для оплаты услуг по фактическому потреблению – не забывать своевременно передавать показания индивидуальных приборов учета.

В прошлом году из-за неправильного начисления платы за ЖКУ собственникам было возвращено более 2 млн рублей Фото: © «Татар-информ»

Госжилинспекция изучит каждую жалобу на некорректные начисления

Каждое обращение татарстанцев, связанное с ростом платежей за жилищно-коммунальные услуги, будет внимательно рассмотрено. Об этом заявил «Татар-информу» начальник Государственной жилищной инспекции республики Сергей Крайнов.

«На органы государственного жилищного надзора возложена функция контроля за правильностью начисления платы за жилищно-коммунальные услуги. По всем обращениям, которые поступают в наш адрес, даем разъяснения. Проводим проверку и даем ответ», – отметил он.

Крайнов уточнил, что для подготовки ответов на обращения граждан предусмотрено 30 дней. «Пока мы сделаем запросы, получим ответы. Мы получаем информацию от управляющей компании, от ресурсоснабжающей организации», – пояснил спикер.

По его словам, в случае неправильного начисления платежей управляющая компания будет привлечена к административной ответственности. Более того, сразу будет сделан перерасчет.

«Чтобы проверить правильность начисления платы по какой-то квартире, необходимо получить информацию от управляющей компании о количестве потребленного многоквартирным домом тепла за декабрь. Затем нужно посмотреть, как распределено тепло в плане начисления платы, всем ли собственникам. То есть нужна площадь многоквартирного дома, жилых и нежилых помещений, мест общего пользования, которые отапливаются», – подчеркнул начальник ГЖИ.

При этом он заверил, что нарушений, связанных именно с тарифами, практически не бывает. В основном они связаны с тем, что при распределении платы не учли какие-либо помещения. «Мы выявляем, даем предписание на устранение нарушений. Все это понимают и деньги возвращают», – отметил Крайнов.

Так, в прошлом году из-за неправильного начисления платы за ЖКУ собственникам были возвращены денежные средства более чем на 2 млн рублей.