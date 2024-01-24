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Татарстанцы могут обратиться онлайн по вопросам о штрафах с камер фото- и видеофиксации
По вопросам, которые связаны с привлечением к административной ответственности и прочим вопросам, связанным с деятельностью Центра фотовидеофиксации жители РТ могут обратиться на онлайн-прием, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Сервис онлайн-приема размещается на портале gosuslugi.ru в разделе «Автоуслуги и ГИБДД».
Там для начала пользователь должен выбрать соответствующую услугу, затем перейти на сервис, принять условия пользования и охнакомиться с инструкцией к подключению к онлайн-режиму.
После проверки данных пользователя переадресуют на страницу, где он сможет выбрать удобную дату и время записи. Затем он получит информацию, когда состоится прием, и сведения о том, какие потребуются документы.
Если запись пройдет успешно, пользователь получит соответствующее уведомление в личном кабинете сайта «Госуслуги».
В назначенное время инспектор осуществляет вызов посетителя на онлайн-конференцию через сервис ВК-звонки.
Отмечается, что предлагаемый формат обратной связи с Центром дает возможность гражданам и организациям получить квалифицированную помощь сотрудника Госавтоинспекции в онлайн-режиме в удобное для них время.
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