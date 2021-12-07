Татарстанцы могут обратиться на горячую линию с вопросами о качестве новогодних подарков

В преддверии новогодних праздников Управление Роспотребнадзора по Татарстану проведет консультации жителей по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, детского питания, а также действующих нормативных гигиенических требований к этим товарам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С 6 декабря по 17 декабря звонки от населения принимаются в Едином консультационном центре Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43.



Также свои вопросы можно задать ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней, с перерывом с 12.00 до 13.00 по горячей линии консультационного центра для потребителей по номеру (843) 221-90-16.



Еще один номер управления республиканского ведомства – (843) 273-15-83. Он работает с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу — с 10.00 до 15.45 с перерывом с 12.00 до 12.45.