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Ру Тат
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Общество
30 марта 2022  09:13

Татарстанцы могут обменяться идеями по улучшению качества жизни многодетных семей

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Татарстанцев приглашают обменяться идеями по улучшению качества жизни многодетных семей на тематическом всероссийском форуме. Мероприятие пройдет 15 и 16 июня в Москве, сообщает один из организаторов — Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Впервые форум прошел в 2021-м — в результате было подготовлено издание «Каталога социальных практик», куда вошли сто готовых успешных проектов помощи многодетным семьям. 

«Эти идеи уже внедряются регионами и обсуждаются на федеральном уровне», — отмечают в пресс-службе фонда.

Частью подготовки ко второму форуму станут два конкурса: «Россия — территория здоровья» и «Семья и дети — в приоритете». Подробнее о заявочной кампании можно узнать на сайте проекта.

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