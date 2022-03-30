Татарстанцы могут обменяться идеями по улучшению качества жизни многодетных семей

Татарстанцев приглашают обменяться идеями по улучшению качества жизни многодетных семей на тематическом всероссийском форуме. Мероприятие пройдет 15 и 16 июня в Москве, сообщает один из организаторов — Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Впервые форум прошел в 2021-м — в результате было подготовлено издание «Каталога социальных практик», куда вошли сто готовых успешных проектов помощи многодетным семьям.

«Эти идеи уже внедряются регионами и обсуждаются на федеральном уровне», — отмечают в пресс-службе фонда.

Частью подготовки ко второму форуму станут два конкурса: «Россия — территория здоровья» и «Семья и дети — в приоритете». Подробнее о заявочной кампании можно узнать на сайте проекта.