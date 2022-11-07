Татарстанцы могут написать военно-патриотический диктант в онлайн-формате до 30 ноября

Впервые в России в этом году пройдет Всероссийский военно-патриотический диктант. Принять очное участие в акции можно будет 15 ноября, в онлайн-формате – до 30 ноября, или до дня окончания осеннего призыва, сообщает ТАСС.

Итоги диктанта будут подведены 9 и 10 декабря в Москве и Санкт-Петербурге, рассказала руководитель российского учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова.

«Подведение итогов будет приурочено к Дню Героев Отечества, который отмечается в стране 9 декабря», – уточнила она.

Диктант можно будет написать в студиях общества «Знание» Москвы, Казани, Архангельска, Владивостока, Вологды, Екатеринбурга, Курска, Саранска, Сочи и Тулы, а также в педагогических вузах и образовательных центрах. Чтобы стать участником акции, необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе проекта.

Ожидается, что в диктанте примут участие более 100 тыс. человек старше 14 лет.