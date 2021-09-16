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Ру Тат
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16 сентября 2021  21:15

Татарстанцы могут купить билеты на самолеты, автобусы и поезда в пригородных ж/д кассах

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Татарстанцы могут приобрести авиабилеты, билеты на междугородние автобусы и поезда дальнего следования в пригородных железнодорожных кассах, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«На станциях Восстание – Пассажирская, Юдино четное и нечетное, Казань-1, Урмары, Алатырь, Вурнары, Арск, Шемордан, Кукмор, Вятские Поляны, Заструг, Сосновка, Кизнер, Можга, Камбарка, Амзя, Куеда, Чад, Чернушка открыта продажа авиабилетов, билетов на поезда дальнего следования и на автобусы междугороднего сообщения», – отметили в пресс-службе.

Услуга доступна ежедневно. Проект планируется реализовать на всех станциях и остановочных пунктах, где имеются билетные кассы.

#железнодорожные кассы
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