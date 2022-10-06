Татарстанцы лишились более 3 млрд рублей из-за финансовых пирамид

В следственных подразделениях находятся уголовные дела в отношении 16 финансовых пирамид. Потерпевшими по ним являются 13,4 тыс. татарстанцев. Сумма причиненного ущерба составляет более 3 млрд рублей. Об этом стало известно на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

«За прошедший период текущего года выявлено 16 преступлений в отношении организаторов и представителей таких финансовых пирамид, как “Гранд Консалтинг Групп”, Finiko, “Агрорусь”, “Файненшнл Траст”, Inmonix, Phoenix trade, Trust Invest Capital, “Друзья по жизни”. В отношении финансовых пирамид “Гранд Консалтинг Групп” и Finiko возбуждены уголовные дела», – говорится в сообщении пресс-службы Госсовета РТ.

Кроме того, возбуждены уголовные дела в отношении руководителей жилищного кооператива «Триумф-НК», которые под предлогом выплаты процентов от внесенных денежных средств, а также выдачи квартир присвоили более 400 млн рублей вкладчиков.