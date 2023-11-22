Татарстанцы, купившие импортные машины, возмущены новым утильсбором

Сотни жителей РТ негодуют: за машины, ввезенные из-за рубежа, им придется заплатить утильсбор, который равен половине стоимости авто.

Как сообщает корреспондент редакции «Республика Татарстан», местные жители, купившие авто до 29 октября, планировали заплатить налог по старым правилам в 3 — 5 тысяч рублей. Однако, регистрируя машину, выяснилось, что налог вырос аж в 250 раз. В ряде случаев автовладельцам придется «выложить на стол» больше млн рублей.

Напомним, что утилизационный сбор – это разовый платеж за каждый транспорт, который ввозится в Россию из-за рубежа. Цель налога – защита экологии. То есть, полученные деньги государство потратит на утилизацию автомобиля, когда транспорт отслужит свой срок.

О том, как на повышение данного сбора отреагировали татарстанские автовладельцы, читайте в материале «РТ».