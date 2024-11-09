Татарстанцы купили на ярмарках сельхозпродукции на 642 млн рублей

Фото: Минсельхозпрод РТ

За время проведения сельхозярмарок в Татарстане горожане приобрели сельхозпродукции на 641,9 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Ярмарки еженедельно проводятся по субботам в Казани, Камских Полянах, Набережных Челнах, Нижнекамске и Зеленодольске. Жители могут приобрести на площадках продукцию из районов Татарстана — как от агрохолдингов, так и от местных фермеров. Товары предоставляются по доступным ценам.

За восемь недель татарстанцы приобрели на сельхозярмарках более 5 тысяч тонн овощей, в частности 3,2 тысячи тонн картофеля, 135,7 тонны разливного молока, 376,7 тонны сахара, почти 1,5 тысячи куриных яиц и 624,3 тонны мяса.

В дни проведения ярмарок для доставки продукции использовалось 7662 единицы транспорта.

В министерстве напомнили, что посетить сельхозярмарки татарстанцы могут до 29 декабря.