Татарстанцы купили на сельхозярмарках фермерскую продукцию на 1,3 млрд рублей

В Татарстане за 14 ярмарочных дней фермеры завезли на торговые площадки сельскохозяйственную продукцию на общую сумму более 1,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Всего было реализовано более 6,8 тыс. тонн овощей, в том числе свыше 4,1 тыс. тонн картофеля, а также 276,2 тонны разливного молока, 773,6 тонны сахара, более 1,8 млн штук куриных яиц и свыше 1 тыс. тонн мяса», – отметили в министерстве.

Осенние сельскохозяйственные ярмарки проводятся в Татарстане каждую субботу с 13 сентября. Их работа продлится до 28 декабря.

Ярмарки обеспечивают связь между производителями и потребителями, способствуют развитию сельского хозяйства и улучшению продовольственной безопасности региона, что соответствует целям и задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».