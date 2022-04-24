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Ру Тат
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Экология
24 апреля 2022  05:06
Наталья Рыбакова

Татарстанцы ко Дню Победы расчистят от мусора аллеи Славы

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В ходе санитарно-экологического двухмесячника к 9 Мая татарстанцы расчистят от скопившегося за зиму мусора аллеи Славы. Об этом сказал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков. 

«Министр сегодня доложил о промежуточных итогах сандвухмесячника. Он отметил, что в первую очередь во исполнение поручения Президента РТ во всех муниципалитетах приступили к уборке парков, скверов и мест массового отдыха», — сказано в сообщении пресс-служба Минэкологии РТ. 

В уборке территорий задействовано более 96 тыс. человек и около 2,5 тыс. единиц спецавтотранспорта. На полигоны вывезено более 89 тыс. кубометров твердых бытовых отходов, или 18 тыс. КАМАЗов.

23 апреля в казанском парке «Крылья Советов» прошел республиканский субботник. Его участники собрали 247 мешков мусора, в том числе 37 мешков пластика и 66 мешков со стеклом. 

 

 

 

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