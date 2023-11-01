Татарстанцы и эксперты обсудят, как сделать молодежные центры привлекательными

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Татарстанцев приглашают принять участие в дискуссии в рамках программы «Городские модераторы», на которой гости и эксперты обсудят, какими могут быть молодежные центры в республике. Мероприятие пройдет 2 ноября, в 19 часов, в лектории экстрим-парка «УРАМ».

Участники встречи обсудят, как устроены молодежные центры в республике, какие неформальные молодежные сообщества существуют и как сделать молодежные центры привлекательными для них. Также спикеры разберут, какое место молодежные центры занимают в городской среде и какие запросы на событийную программу существуют у молодежи и как выстраивать коммуникацию с представителями сообщества.

В качестве спикеров выступят директор молодежного центра РТ Валентин Шихобалов, основатель бренда BAZZAR Донат Мухаметшин, директор экстрим-парка Мария Крюкова, сооснователь сообщества «Кораблик» Владислав Березин и сокуратор творческой лаборатории «Угол» и галереи ES Gallery Альбина Закируллина.

После дискуссии состоится сессия вопросов и ответов, во время которой гости смогут поделиться своими кейсами, обратиться с предложениями или узнать дополнительную информацию.

Вход свободный, но нужно предварительно зарегистрироваться по ссылке.