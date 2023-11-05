Татарстанцы и башкортостанцы посетили спектакль-променад в менделеевскую «Ночь искусств»

В краеведческом музее Менделеевска состоялась всероссийская акция «Ночь искусств» под девизом «Россия объединяет».

Сотрудники музея и народный театр имени А. Ахунова подготовили совместный проект — спектакль-променад «Бондюжская симфония Бориса Пастернака». Посетители музея смогли увидеть частичку жизни великого поэта в Бондюге. На спектакль приехали местные жители, гости из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска и Уфы.

Кроме того, в этот день в рамках «Ночи искусств» в музее состоялся показ иммерсивной экскурсии «О веществах и их соединениях». Впервые иммерсивная экскурсия была показана на Пастернаковских чтениях.

Экскурсия представляет собой спектакль-променад по парку «Ушковские острова», во время которой зрители рассматривают себя до атомов, рассуждают о свойствах времени и исследуют связи, на которых держится город. А еще пытаются понять, как стать частицами, заряженными на счастливую жизнь в своем уютном химическом Менделеевске.

В экскурсии приняли участие до 30 человек, каждому зрителю были выданы наушники на время спектакля.

Помимо этого, все желающие могли принять участие в мастер-классе «Картина из эпоксидной смолы» и презентации авторского проекта хранителя фондов музея Ольги Смольковой «История одной фотографии».