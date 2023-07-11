Татарстанцы довольны своим школьным образованием больше среднего россиянина

Фото: © Салават Камалетдинов / архив «Татар-информ»

Жители Татарстана в среднем оценивают свое школьное образование на 4 балла из 5, тогда как в целом по России оценка составляет 3,8 балла. Это следует из опроса, проведенного службой исследований сервиса HeadHunter.

При этом чем старше были респонденты, тем выше они ставили свою школу. Лица 55 лет и старше оценили свое школьное образование в 4,4 балла, а опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет — в 3,6 балла.

Самую низкую оценку школьной учебе поставили представители сферы маркетинга, рекламы и PR (3,5 балла). Самую высокую — представители высшего менеджмента, а также работники науки и образования (по 4,3 балла).

В целом на «отлично» оценили школьное образование 35% татарстанцев и только 30% россиян. «Хорошо» выставили 44% жителей республики и 36% страны. «Удовлетворительно» поставили 15% респондентов из РТ и 23% опрошенных из РФ в целом. Вместе с тем целых 7% оказались не удовлетворены качеством школьного образования.

Диаграмма HeadHunter

Лучше всего, по мнению участников опроса, в школе учили русскому языку и литературе (4,2 балла из 5), а также математике (3,9 балла из 5). Хуже всего, уверены они, их обучали иностранному языку и химии (по 3,3 балла).

Среди регионов о наихудшем школьном образовании сообщили жители Новосибирской области (3,6 балла), а о наилучшем — жители Алтайского края (4,1).