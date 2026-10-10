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Общество 10 октября 2026 12:20

Татарстанцы должны оплатить имущественные налоги до 1 декабря

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Татарстанцы должны оплатить имущественные налоги до 1 декабря
Фото: © «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить разъяснительную работу с жителями республики по вопросам уплаты налогов. Об этом он заявил на совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов напомнил, что до 1 декабря 2,2 млн жителей Татарстана должны уплатить имущественные налоги. В 2025 году общая сумма таких платежей составила 13,3 млрд рублей.

Кроме того, 221 тыс. татарстанцев должны погасить дополнительные начисления по налогу на доходы физических лиц. Общая сумма этих обязательств перед бюджетом достигает 14,1 млрд рублей.

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану Марат Сафиуллин уточнил, что до 1 декабря в консолидированный бюджет республики необходимо собрать в общей сложности 27,4 млрд рублей.

#налоги #имущественные налоги
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