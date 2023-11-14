Татарстанцы должны оплатить 9,1 млрд имущественных налогов до 1 декабря

Татарстанцам направлено свыше 2,2 млн налоговых уведомлений, по которым жители республики должны заплатить 9,1 млрд рублей имущественных налогов — это почти на 500 млн рублей больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

«Мы должны собрать 9,1 млрд рублей: это транспорт — 5 млрд, налог на имущество — 2,8 млрд и земельный налог — 1,3 млрд рублей. Кроме того, в уведомления включены налоги на доходы физических лиц в размере 375 млн рублей. Это те, с кого не был удержан налог налоговыми агентами», — рассказал Сафиуллин на брифинге в Кабмине республики.

Необходимо отметить, что сумма начислений по земельному налогу выросла на 10% по сравнению с прошлым годом, по налогу на имущество — на 11%, а по транспортному налогу — на 2%.

При этом средний платеж в Татарстане составляет 1276 рублей по земельному, 1802 рубля по имущественному и 4896 рублей по транспортному налогу.