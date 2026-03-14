Татарстанцы до конца дня 15 марта могут подать заявки на соискание премии «СоцТех-2026»

Автономная некоммерческая организация «СОЦИО» принимает заявки на соискание международной премии «СоцТех». Премия нацелена на выявление и продвижение лучших производителей товаров, сервисов и услуг социальной направленности, чья работа улучшает качество жизни людей, развивает человеческий потенциал и формирует новые стандарты будущего, отмечают организаторы.

Выдвигаться на премию приглашают представителей некоммерческого сектора, социальных предпринимателей, коммерческие компании, а также иные организации из России и дружественных стран, реализующие проекты социальной направленности.

Премия «СоцТех» отмечает наиболее эффективные и инновационные решения в социальной сфере. В 2026 году участники могут представить проекты в 12 номинациях, охватывающих широкий спектр социально значимых тем:

– «Семья, детство и родительство»;

– «Инклюзия и равные возможности»;

– «Здоровье и долголетие»;

– «Образование и развитие человеческого капитала»;

– «Цифровые социальные сервисы»;

– «Территориальное развитие»;

– «Волонтерство и гражданское участие»;

– «Экоповестка и устойчивое развитие»;

– «Социальная ответственность бизнеса»;

– «Социальное предпринимательство»;

– «Культурное наследие и общественное взаимодействие»;

– «Патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти».

Прием заявок продлится до 23.59 15 марта по московскому времени. Подать заявку можно на официальном сайте премии: премиясоцтех.рф. Торжественная церемония награждения лауреатов состоится в рамках V Международного форума-выставки социальных технологий «СОЦИО», который пройдет с 11 по 18 апреля этого года в Екатеринбурге.

Победители премии получат не только признание профессионального сообщества, но и уникальную возможность выступить в деловой части форума. Лауреаты смогут презентовать успешные кейсы профильной целевой аудитории, включая представителей власти, бизнеса и общественных организаций.

Для участия в форуме в качестве слушателя или посетителя необходима предварительная регистрация на официальном сайте мероприятия: socioforum.pro/user/register.