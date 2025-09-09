news_header_top
Культура 9 сентября 2025 09:23

Татарстанцы до 15 сентября могут проголосовать за финалистов фестиваля «ФормАРТ»

Фото предоставлено Министерством по делам молодежи РТ

До 15 сентября жители Татарстана могут принять участие в народном голосовании за финалистов VI сезона фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ».

Каждый желающий может проголосовать за понравившуюся работу по бесплатному телефону 8 (800) 301-50-23, указав в тоновом режиме номер участника от 1 до 14. Голос отдается только один раз.

Республику в конкурсе граффити представляет молодой художник Александр Попов. Его мурал «Ждёт» создан в Зеленодольске, который носит звание города трудовой доблести.

Поддержать татарстанского автора можно, позвонив на номер 8 (800) 301-50-23 и, после соединения, набрав цифру 4 – это конкурсный номер работы Попова.

#граффити #голосование
