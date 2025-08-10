Татарстанцы делятся кадрами сильного ливня с градом

Татарстан оказался во власти грозовых ливней, местами выпал крупный град. В некоторых районах непогода не утихает до сих пор: слышны раскаты грома, а дождь продолжает лить. Жители республики активно публикуют фото и видео стихии в соцсетях.

В селе Спасское Бугульминского района град нанес серьезный ущерб урожаю — об этом сообщают местные жители в своих постах.

Фото: Соцсети

Сложная ситуация и на дорогах: из-за сильного ливня ухудшилась видимость на трассе М7, многие автомобилисты предпочли остановиться на обочине, чтобы переждать непогоду, сообщают очевидцы.

Ранее мы рассказывали, что Казань также пострадала от проливного дождя — некоторые улицы города оказались затоплены.