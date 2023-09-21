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Татарстанцы делятся фото горящей травы у села Большие Кабаны
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Сегодня в местных Telegram-каналах очевидцы распространили сообщение о сильном задымлении в Куюках. В Сети появились фото пожара.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в поле возле села Большие Кабаны в Лаишевском районе РТ загорелась сухая трава.
В настоящее время на месте работают сотрудники пожарной охраны. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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