Татарстанцы делятся фото горящей травы у села Большие Кабаны

Сегодня в местных Telegram-каналах очевидцы распространили сообщение о сильном задымлении в Куюках. В Сети появились фото пожара.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в поле возле села Большие Кабаны в Лаишевском районе РТ загорелась сухая трава.

Фото: Соцсети

В настоящее время на месте работают сотрудники пожарной охраны. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.