news_header_top_970_100
Руc Тат
Происшествия 21 сентября 2023 16:17

Татарстанцы делятся фото горящей травы у села Большие Кабаны

Скопировать ссылку

Сегодня в местных Telegram-каналах очевидцы распространили сообщение о сильном задымлении в Куюках. В Сети появились фото пожара.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в поле возле села Большие Кабаны в Лаишевском районе РТ загорелась сухая трава.

Фото: Соцсети

В настоящее время на месте работают сотрудники пожарной охраны. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Соцсети

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2