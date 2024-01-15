Татарстанцы ценят поддержку семей с детьми и ощущают изменения от нацпроекта «Демография»

Большинство жителей Татарстана осведомлены об изменениях, происходящих в республике и стране в целом благодаря национальному проекту «Демография», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Таковы результаты исследования, проведенного обособленным подразделением АНО «Диалог Регионы» в регионе. Соответствующие данные презентовали на заседании дискуссионного клуба «Волга» 12 января.

Татарстанцы отмечали важность и узнаваемость этих изменений лично для них, а также говорили, насколько они удовлетворены происходящими преобразованиями.

«В ходе исследования мы выделили несколько тем, которые важны для людей <…>. Мы задавали вопросы об обеспеченности детскими садами, росте доли граждан, занимающихся спортом, спортивных объектах, диспансеризации, выплатах для мам в сельской местности, маткапитале, улучшении жилищных условий, росте средней продолжительности жизни. Больше всего людей знает о материнском капитале, спортивных событиях, семейной ипотеке, семейном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка и [об] удовлетворении потребностей в местах в детских садах. Согласно нашему Индексу удовлетворенности изменениями, татарстанцы наиболее высоко оценивают важность поддержки семей с детьми и ощущают изменения, которые происходят в этой сфере», — рассказал, представляя исследование, руководитель обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» в РТ Марсель Гильмеев.

Согласно результатам исследования, 91% респондентов знают о существовании материнского капитала, а 88% — о том, что в Татарстане проводятся крупные российские и международные соревнования.

Об улучшении жилищных условий более 20 тыс. татарстанских семей благодаря семейной ипотеке в курсе 78% респондентов. Немного меньше, 73%, осведомлены о введении единого пособия на ребенка.

При этом 72% участников исследования известно, что в Татарстане все дети дошкольного возраста обеспечены местами в детских садах. Такое же количество опрошенных слышали о росте числа татарстанцев старшего возраста, которые проходят диспансеризацию.

АНО «Диалог Регионы» в РТ также составило Индекс удовлетворенности изменениями — этот показатель формировался на основе того, насколько жители удовлетворены изменениями и как оценивают важность преобразований. Максимальные показатели индекса, 7,8 возможных балла из 10, получили возможности получения маткапитала, единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, а также выплат за рождение детей для матерей, постоянно проживающих в сельской местности.

Изменения, связанные со стопроцентной обеспеченностью дошкольников местами в детских садах и созданием там дополнительных мест для малышей от полутора до трех лет, получили от татарстанцев 7,6 и 7,4 балла Индекса удовлетворенности соответственно.

Кроме того, высокие оценки получили изменения, связанные с возможностью участия в семейной ипотеке (7,3 балла) и ростом доли татарстанцев, регулярно занимающихся спортом (ровно 7 баллов).

Общий показатель Индекса удовлетворенности изменениями, произошедшими благодаря мероприятиям нацпроекта «Демография», составил 7,2 балла из 10 возможных.

Национальный проект «Демография» включает пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья» и «Спорт — норма жизни».

В рамках исследования жителям также задавали вопросы, знают ли они, что 2024-й объявлен Президентом России Годом семьи и что в первую очередь должно быть сделано в рамках этого года. На первый вопрос 90% опрошенных ответили, что знают или слышали об этом.

Из ответов на второй вопрос стало известно, что от Года семьи татарстанцы ждут продолжения мероприятий по финансовой поддержке семей с детьми и людей старшего возраста, обеспечения доступности жилья для молодых семей, продолжения действия льготных жилищных программ, а также совершенствования условий для получения образования для детей, включая дополнительное.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что клуб «Волга» обсудил эффект национального проекта «Демография».