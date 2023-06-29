Татарстанцы чаще всего жалуются на состояние дорог, благоустройство территорий и ЖКХ

Более 36 тыс. сообщений от жителей Татарстана поступило в систему «Инцидент Менеджмент» за первые шесть месяцев текущего года. Наиболее распространенными темами обращений стали содержания и ремонта дорог (7,2 тыс. сообщений), благоустройства территорий (6,6 тыс. сообщений) и ЖКХ (6,3 тыс. сообщений).

К органам власти, напомним, жители могут обращаться напрямую через социальные сети – интересующие вопросы татарстанцы могут задать, в том числе в официальные паблики Вконтакте. Среднее время представления ответа органами власти республики составляет 2 часа 45 минут.

«За 4,5 года, прошедшие с момента запуска системы, была проделана огромная работа: я напомню, что на старте в 2018 году среднее время ответа на сообщение составляло порядка 18 часов», – отмечает Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан, председатель Проектного офиса ЦУР РТ Сария Сабурская.

Система «Инцидент Менеджмент» выстроена на основе сервисного подхода. Все сообщения, вне зависимости от адресата, автоматически фиксируются алгоритмами мониторинга, а затем перенаправляются в профильные ведомства. Здесь они проходят процедуру обработки, после чего пользователь получает ответ на вопрос в комментариях к своему обращению в социальных сетях.