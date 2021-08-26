Татарстанцы чаще стали жаловаться на мисселинг
В первом полугодии 2021 года от жителей Татарстана поступило 47 жалоб на мисселинг – попытки продать клиентам одни финансовые продукты под видом других без объяснения существенных различий между ними и предупреждения о возможных последствиях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Отделения Банка России – Национального банка по РТ.
«Постепенный рост числа подобных обращений связан, в частности, с повышением уровня финансовой грамотности граждан, которые стремятся отстаивать свое право на получение качественных финансовых услуг», – отмечается в пресс-релизе.
Жалобы татарстанцев касаются инвестиционного и накопительного страхования жизни, продажи продуктов и услуг доверительных управляющих, которые работники финансовых организаций могут выдавать, к примеру, за вклады с повышенной процентной ставкой.
Специалисты Отделения – Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России рекомендуют уделить особое внимание следующим моментам, которые должны быть отражены в договоре на приобретение финансовой услуги или продукта:
– Какие обязанности сторон прописаны в договоре? На какой срок заключается договор? Что будет, если вы захотите расторгнуть его раньше срока?
– Сколько денег вам вернут?
– С кем именно вы заключаете договор – с банком или иной организацией (страховой компанией, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, иной организацией)?
– Попадают ли ваши инвестиции в государственную систему страхования вкладов?
– Гарантирована ли доходность по вашим вложениям и какая? Как осуществляется ее расчет?
– Будут ли удержаны с вас какие-либо комиссии?
Если гражданин считает, что представители финансового рынка нарушают его права, он может обратиться в интернет-приемную на официальном сайте Банка России.