Татарстанцы чаще стали жаловаться на мисселинг

В первом полугодии 2021 года от жителей Татарстана поступило 47 жалоб на мисселинг – попытки продать клиентам одни финансовые продукты под видом других без объяснения существенных различий между ними и предупреждения о возможных последствиях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Отделения Банка России – Национального банка по РТ.

«Постепенный рост числа подобных обращений связан, в частности, с повышением уровня финансовой грамотности граждан, которые стремятся отстаивать свое право на получение качественных финансовых услуг», – отмечается в пресс-релизе.

Жалобы татарстанцев касаются инвестиционного и накопительного страхования жизни, продажи продуктов и услуг доверительных управляющих, которые работники финансовых организаций могут выдавать, к примеру, за вклады с повышенной процентной ставкой.

Специалисты Отделения – Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России рекомендуют уделить особое внимание следующим моментам, которые должны быть отражены в договоре на приобретение финансовой услуги или продукта:

– Какие обязанности сторон прописаны в договоре? На какой срок заключается договор? Что будет, если вы захотите расторгнуть его раньше срока?

– Сколько денег вам вернут?

– С кем именно вы заключаете договор – с банком или иной организацией (страховой компанией, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, иной организацией)?

– Попадают ли ваши инвестиции в государственную систему страхования вкладов?

– Гарантирована ли доходность по вашим вложениям и какая? Как осуществляется ее расчет?

– Будут ли удержаны с вас какие-либо комиссии?

Если гражданин считает, что представители финансового рынка нарушают его права, он может обратиться в интернет-приемную на официальном сайте Банка России.