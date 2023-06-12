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Татарстанцы чаще остальных россиян идут работать в подростковом возрасте из-за родителей
Более половины жителей Татарстана устраиваются на работу в подростковом возрасте. Об этом сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.
«52% респондентов из Татарстана начали трудовую деятельность еще до 18 лет, 45% — в возрасте от 18 до 25 лет», — говорится в исследовании.
Отмечается, что 41% опрошенных были официально трудоустроены на первом месте работы, 3% участников опроса заявили, что еще не работают.
Чаще всего причиной, побудившей пойти работать до 18 лет, татарстанцы называют стремление к финансовой независимости (56%). При этом жители республики чаще остальных россиян заявляли, что причиной трудоустройства стали родители: в 32% случаев их заставили устроиться на работу, в 47% — респонденты хотели помочь родителям финансово.
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