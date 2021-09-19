Аюпова: Чаще всего проголосовавшие пользуются возможностью бесплатно сходить в музеи РТ

Фото: Салават Камалетдинов

Проголосовавшие на выборах в Госдуму татарстанцы активно пользуются возможностью бесплатного посещения культурных учреждений республики. При этом чаще всего они выбирают экскурсии в музеи, сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Мы не подгадывали большое количество интересных культурных программ специально под выборную кампанию, жизнь нашего города всегда активна. Жителями больший акцент сделан на посещениях наших музеев», — поделилась глава ведомства.

Она напомнила, что мероприятия проходят не только в Казани, но и во дворцах культуры и общественных пространствах всех районов республики. В акции принимают участие фактически все государственные учреждения культуры Татарстана.

Так, в столице Татарстана обладатели браслета «Я проголосовал!/ Мин тавыш бирдем!» могут бесплатно посетить кинопоказы в кинотеатре «Мир». Акция действует только сегодня, подчеркнула Аюпова.

«Киносеансы можно посетить по предварительной записи. Особое внимание хочу уделить фильму „Исәнмесез?“ Ильдара Ягафарова. В дни мусульманского кино он вызывал особый интерес зрителей», — заключила министр.